“El principal reto es la unión de todos los sectores”: Cámara de Comercio de Bogotá

Carolina Álvarez destacó que la innovación en la capital dependerá de una movilidad eficiente y del trabajo conjunto entre sectores. | Foto: Caracol Radio

Durante la Primera Cumbre Bogotá Moderna, organizada por Prisa Media, Carolina Álvarez, gerente de Proyectos Especiales de la Cámara de Comercio de Bogotá, destacó la importancia del trabajo en línea, entre sectores, escuchando las necesidades del Gobierno, los empresarios, los académicos y, sobre todo, de los estudiantes, quienes serán los protagonistas de los próximos avances en innovación en la capital.

La gerente proyecta que hacia 2030 la clave será la conexión: movilidad eficiente, integración entre empresas y academia; y un ecosistema vivo en ciencia, tecnología e innovación que permita a Bogotá y al país desarrollarse de manera sostenible y colaborativa.

Consulte la entrevista completa: