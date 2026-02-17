En Antioquia no ha habido solicitud de traslado de mesas de votación por lluvias ni seguridad

Antioquia

La Registraduría delegada para Antioquia entregó un reporte de cómo avanza la logística para los comicios de marzo, donde definen las consultas presidenciales, Senado y Cámara. En Antioquia se habilitaron 1.282 puestos de votación. Hay siete mil funcionarios capacitados y listos para esta actividad democrática.

El delegado para Antioquia de la entidad nacional ha manifestado que, pese a las alteraciones al orden público en zonas como el Suroeste, Norte y Nordeste de Antioquia, por ahora no se ha recibido ninguna solicitud de traslado de puestos de votación.

“No, hasta el momento no. Hemos tenido mesas de trabajo con la fuerza pública, con el Ejército, la Policía, la gobernación de Antioquia y en los comités subregionales que hemos estado acompañando, convocados por la gobernación; no hay situaciones particulares que impidan el normal desarrollo de las elecciones en el departamento de Antioquia hasta el momento”, recalcó el funcionario.

También informó que para las próximas elecciones en cuatro municipios del departamento se tendrá identificación biométrica dactilar y facial. También contó que las tres actas serán digitalizadas con un preconteo, escrutinio y digitalización.

“Son las consultas, es la primera información que vamos a conocer. La segunda, Senado, nacional y especial indígena. Tercero, la Cámara territorial de las cámaras especiales. Y lo cuarto, la CITREC. O sea, ese es el orden de consolidación de toda la información en lo relacionado al preconteo”, explicó el registrador Fernández.

Finalmente, agregó que se espera que esta jornada en cada mesa podría terminar pasadas las 8 de la noche.