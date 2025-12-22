Las desapariciones concentran casi la mitad de las atenciones en derechos humanos en Medellín

Medellín, Antioquia

La desaparición de personas sigue siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en Medellín.

Según cifras oficiales de la Alcaldía, la Ruta Urgente de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas concentra el 48,6 % del total de las atenciones por vulneraciones de derechos humanos en la ciudad, lo que la posiciona como el servicio más requerido por la ciudadanía.

En lo corrido de 2025, el Distrito ha atendido 763 casos de personas reportadas como desaparecidas. De estos, 307 corresponden a mujeres, 448 a hombres y ocho a personas trans.

La Administración Distrital reporta una efectividad del 80 % en la localización de personas, resultado de la activación temprana de los protocolos y de la articulación de más de 40 entidades que integran esta ruta.

Ante este panorama y el aumento de riesgos durante la temporada de Navidad y fin de año, la Alcaldía anunció el fortalecimiento de la estrategia mediante un nuevo plan distrital de atención y búsqueda, orientado a garantizar respuesta inmediata, acompañamiento a las familias y protección de la vida de las personas desaparecidas.

El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Ardila Valencia, explicó que la activación oportuna sigue siendo el factor determinante.

“En la ruta de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en este 2025 hemos atendido 763 casos. De estos, 307 mujeres, 448 hombres y ocho personas trans. Esto ha sido trascendental para garantizar la vida de estas personas. No tienes que esperar 72 horas para activar la ruta. Llama inmediatamente al 123”, afirmó.

La Administración Distrital reiteró que los reportes pueden realizarse de manera inmediata a través de la línea 123 o del número 324 290 9801, donde se brinda orientación directa.

Asimismo, hizo un llamado a no publicar datos personales ni teléfonos en redes sociales durante los procesos de búsqueda, con el fin de prevenir estafas o suplantaciones.