Hidroituango da el salto financiero y empieza a generar recursos propios

Ituango, Antioquia

Después de casi tres décadas de existencia y de años marcados por emergencias técnicas y disputas jurídicas, la empresa HIDROITUANGO S.A. reportó por primera vez ingresos operacionales propios.

El resultado corresponde al ejercicio financiero de 2025 y marca un punto de quiebre en la historia del proyecto hidroeléctrico más grande del país.

Según el balance presentado por la sociedad, los ingresos operacionales superaron los 442 mil millones de pesos.

Tras descontar impuestos, reservas, pasivos y gastos de funcionamiento, la utilidad disponible ascendió a más de 241 mil millones de pesos.

Es la primera vez, desde su creación en 1997, que la empresa logra cerrar un año con este tipo de resultados financieros.

Un poco de historia

La compañía nació a finales de los años noventa, impulsada durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, con la idea de que Antioquia contara con una fuente estructural de ingresos distinta a las rentas tradicionales del licor y el cigarrillo.

Años más tarde, en 2011 y bajo el mandato de Luis Alfredo Ramos, comenzaron las obras civiles de la central sobre el río Cauca.

Pero el camino no fue lineal. La contingencia técnica de 2018 cambió el cronograma del proyecto, incrementó costos y abrió un prolongado capítulo de controversias contractuales. Solo hasta finales de 2022 entraron en operación las primeras unidades de generación.

Más recientemente, en diciembre de 2025, se aprobó un acuerdo conciliatorio entre la empresa propietaria y Empresas Públicas de Medellín (EPM), responsable de la construcción y operación, lo que permitió cerrar litigios que venían afectando la estabilidad jurídica y financiera del proyecto.

Hoy, cuatro de las ocho turbinas proyectadas ya están en funcionamiento y las otras cuatro continúan en construcción.

Producción económica de las unidades

Con las unidades activas, la central aporta cerca del 11 % de la energía que consume el país, consolidándose como un activo estratégico para la seguridad energética nacional en un contexto de transición hacia fuentes limpias y renovables.

La empresa es mayoritariamente propiedad de la Gobernación de Antioquia, a través del IDEA, y cuenta además con participación de EPM y cerca de 80 socios privados.

Esto implica que las utilidades reportadas podrían convertirse en recursos para financiar proyectos regionales de gran escala, una decisión que deberá definirse en la próxima Asamblea General de Accionistas prevista para marzo de 2026.

Más allá de la cifra, el anuncio simboliza un cambio en la narrativa alrededor de Hidroituango. Después de años en los que el proyecto fue noticia por emergencias y retrasos, ahora empieza a figurar por resultados financieros positivos.

Aún faltan por entrar en operación cuatro turbinas y consolidar la generación total del complejo, pero por primera vez la empresa propietaria empieza a materializar el propósito con el que fue creada: transformar la generación de energía en ingresos sostenibles para Antioquia.