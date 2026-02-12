Este es el informe de inteligencia que revela la “posible conspiración” contra Petro y Benedetti

Un informe de inteligencia de 15 páginas, conocido por 6AM W de Caracol Radio, titulado “Posible supuesta conspiración contra el señor Presidente de la República y el señor Ministro”, detalla una presunta trama para incriminar al presidente Gustavo Petro. El documento, con fecha del 30 de enero de 2025, se basa en un oficio relacionado (EXT25-00159450) que describe una presunta conspiración.

La información central del informe proviene de un correo enviado por “Andrés Abello” bajo el seudónimo “Paco”, desde la dirección pacosecretariatransparencia@gmail.com. Este correo es el contacto oficial del Programa de Apoyo a la Secretaría de Transparencia para consultas sobre inhabilidades de servidores públicos.

Presunto complot que se estaría gestando en Barranquilla

El mensaje de “Paco” alerta sobre un complot que se estaría gestando en Barranquilla “en contra del presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Según la denuncia, el Teniente Coronel Óscar Moreno Arroyave y su comandante en Barranquilla, junto con políticos de derecha como Char, estarían buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y al ministro, diciendo que son ellos los responsables de esos decomisos”. El remitente también señala que Moreno Arroyave “viene de trabajar con la DEA en el grupo GRATE de Bogotá, siendo el enlace”.

El documento, además, profundiza en la figura del Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

En cuanto a procesos judiciales, el informe menciona que el Brigadier General Urrego Pedraza ha sido demandado/indiciado/causante en un proceso del 27 de octubre de 2025 en el Juzgado 002 Penal de Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Santa Marta. También figura como demandado en procesos del 9 de octubre de 2024 en el Juzgado 007 Administrativo de Cúcuta.

El informe también hace referencia a artículos de prensa que vinculan al Mayor Urrego Pedraza con la protección irregular a la pastora María Luisa Piraquive en 2014. Se denuncia una negativa sistemática al suministro de información a los medios y a la ciudadanía desde su llegada como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Un patrullero, Burbano, denunció interferencias internas y corrupción en la investigación contra ‘Papá Pitufo’, respaldadas por un audio que involucra a un alto oficial, luego director de la DIJÍN.

El documento establece una conexión entre el Brigadier General Urrego Pedraza y el Teniente Coronel Moreno Arroyave. Se verifica que la oficial María Paula Cifuentes Rojas, ayudante del Brigadier General Urrego Pedraza, es esposa del Teniente Coronel Óscar Miguel Moreno Arroyave, quien también está adscrito laboralmente en Barranquilla. Se señala que Moreno Arroyave tuvo vínculos con funcionarios del grupo ORAN en la DIJÍN y fue señalado por posibles actos de corrupción relacionados con pagos irregulares de recompensas junto al general.

La salida de General Urrego Pedraza

El informe también menciona la posible presión del Ministro Armando Benedetti para la salida del General Urrego Pedraza de la Policía Metropolitana de Barranquilla, citando disturbios en la Universidad del Atlántico y un allanamiento en Lagos del Caujaral como posibles detonantes. Se indica que Urrego asumiría el mando de la Policía Metropolitana de Cali.

Finalmente, el informe presenta consideraciones, señalando que “no se descarta la posibilidad de que estas personas pudieran haber sido abordadas por algunas agencias extranjeras, con el posible propósito de ser utilizadas para determinados fines”. También se considera que la cercanía del oficial con ciertos círculos políticos pudo haber sido aprovechada para la realización de hechos delictivos. Por último, se plantea la posibilidad de que la información difundida tenga un propósito negativo contra los oficiales, motivada por supuestos casos de maltrato hacia sus subalternos.

