¿Falcao llegará el duelo Nacional vs Millonarios en Copa Sudamericana? Esto se sabe sobre su lesión. (Colprensa - Catalina Olaya). / Catalina.Olaya

Alarmas encendidas en Millonarios por cuenta de la lesión sufrida por Radamel Falcao García durante el último partido de Liga Colombiana (victoria 2-1 sobre Llaneros). Aunque el samario fue titular en El Campín, de cara al segundo tiempo salió sustituido por Jorge Cabezas Hurtado.

Las dolencias del ‘Tigre’ se produjeron en los minutos finales de la primera parte, cuando iba a controlar un balón y de inmediato sintió una molestia en el isquiotibial de su pierna derecha. Frente a esto se lo aguantó de cara al cierre y ya en el entretiempo se tomó la decisión de sacarlo.

Precisamente, en la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador Fabián Bustos reveló que Falcao “venía con una carguita”, debido a la carga de partidos en el torneo local. Y ahí había quedado el tema.

Esto se sabe sobre la lesión de Falcao

En El VBAR Caracol, el periodista Cristián Pinzón reveló que tanto a Radamel Falcao García como a Rodrigo Contreras, que también presentó problemas físicos ante Llaneros, se les realizarán unas resonancia para conocer el alcance de sus respectivas lesiones. En el caso del Tigre, los resultados saldrían en la noche de este lunes 16 de febrero.

“Quiero ser optimista y entiendo que la situación es muy complicada porque el partido contra Nacional es apenas en dos semanas, pero es complicado. El problema es de los isquiotibiales”, complementó Pinzón.

Por otro lado, el también periodista Diego Rueda fue más allá y advirtió que será difícil ver a Falcao en el partido de Copa Sudamericana ante Atlético Nacional en el Atanasio: “Lo que investigué, es bastante difícil. 90% a que no llega y 10% a que llega... A Falcao hay que llevarlo con calma”.

Es preciso recordar que el clásico del fútbol colombiano, correspondiente a la fase previa del certamen continental, está programado para el miércoles 4 de marzo a las 7:30 de la noche. Se trata de un enfrentamiento a partido único, es decir que el vencedor irá a la fase de grupos de la Sudamericana, mientras que el perdedor se quedará sin torneo internacional para el 2026.

