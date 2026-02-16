Liga colombiana 2026-I: Cae el cuarto director técnico del presente campeonato

Este lunes se produjo la salida del cuarto director técnico del fútbol colombiano. El tolimense Flabio Torres no continuará al frente del Boyacá Chicó, equipo que en este momento se encuentra peleando por no perder la categoría.

“El Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. se permite normar que el profesor Flabio Torres ha dejado de ser DT de nuestra institución”, informó el club a través de sus redes sociales.

Flabio Torres dejó su cargo luego de caer 2-1 contra Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo, juego que se definió en los últimos minutos a favor del equipo bogotano.

La mayor preocupación del Chicó, que había goleado 5-0 a Jaguares, resultado que le costó la cabeza a Alexis Márquez, está en la lucha por el descenso. El equipo Ajedrezado es penúltimo con promedio de 0,85, solo por delante del Cúcuta, con promedio de 0,33. Cali toma distancia en el puesto 18, con promedio de 1,09.

En la presente Liga colombiana, Chicó se encuentra en la casilla 17 del campeonato con 4 puntos, producto de un triunfo, un empate y cinco derrotas, para un rendimiento del 19%.

¿Qué otros entrenadores han salido de su cargo?

Flabio Torres es el cuarto director técnico que deja su cargo en lo que va del certamen, sumándose a Hernán Torres, quien salió de Millonarios, Nelson Flórez, quien dejó al Cúcuta, y Alexis Márquez, que se marchó de Jaguares.