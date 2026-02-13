El gobernador de Antioquia respalda suspensión del decreto de aumento del salario mínimo

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respaldó la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto con el que el Gobierno Nacional había fijado el aumento del salario mínimo en 23% y reiteró sus críticas frente a lo que considera un manejo inadecuado de la política económica en el país.

El mandatario aseguró que su postura nunca fue oponerse a que millones de colombianos tuvieran mayores ingresos, sino advertir sobre los efectos fiscales y estructurales de este tipo de decisiones. Sin embargo, sostuvo que en la discusión pública se dejó de lado que más de la mitad de la fuerza laboral del país vive en la informalidad y que una proporción similar gana menos de un salario mínimo, lo que —según dijo— evidencia un problema estructural que no se soluciona únicamente por decreto.

“Y expusimos responsablemente el riesgo porque si de decretar la riqueza se tratara, esto sería una tarea muy fácil, gobernar y conducir la economía sería una tarea muy fácil, pero ya sabemos que no es así y que no se trata solamente de eso”, señaló Andrés Julián Rendón.

Impactos económicos en Antioquia

El gobernador también advirtió que decisiones de este tipo generaron graves impactos en las regiones del país. Recordó que en Antioquia fue necesario asumir sobrecostos superiores a 700 mil millones de pesos para evitar recortes en obras y programas.

De no haberse cubierto esos recursos adicionales, explicó, se habría reducido el alcance de proyectos como la pavimentación de cerca de 700 kilómetros de vías, incluidos al menos 180 kilómetros en el Urabá antioqueño, y alrededor de 12 mil familias habrían quedado sin la posibilidad de acceder a mejoramientos de vivienda o a una casa nueva.

Rendón insistió en que el análisis del salario mínimo debe hacerse con “sensatez” y teniendo en cuenta las realidades económicas del país, tras la decisión del Consejo de Estado que dejó en suspenso el decreto del Gobierno Nacional.