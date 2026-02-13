Sofía Gaviria prepara renuncia a la cabeza de lista al Senado por Oxígeno, ya hay carta

Medellín, Antioquia

Caracol Radio conoció el borrador de la carta con la que Sofía Gaviria formalizaría su renuncia irrevocable a la candidatura al Senado de la República por el Partido Oxígeno. El documento, fechado en Medellín en febrero de 2026, sería radicado la próxima semana.

En el texto, la dirigente política explica que su decisión responde a “un análisis técnico y ético sobre la inviabilidad de ejercer una representación democrática genuina bajo las actuales dinámicas internas del partido”.

Señalamientos por falta de garantías democráticas

En la comunicación, Gaviria advierte que dentro del Partido Oxígeno el ejercicio político se ha reducido a una estructura vertical en la que la voluntad de la directora nacional prevalece sobre los procesos de deliberación colectiva: “la discrepancia es castigada con la marginación o la presión para la renuncia”.

Habla de “ausencia de garantías democráticas” y sostiene que la lista al Senado carece de autonomía real, pues —según afirma— la discrepancia es castigada con marginación o presión para renunciar.

Críticas a los mecanismos internos de control

El borrador también cuestiona la existencia de un “Comité de Ética” cuya composición no sería conocida públicamente y menciona un “manual de ética” que, según indica, no ha sido compartido ni socializado con los candidatos.

A juicio de Gaviria, no es posible ejercer una candidatura bajo “la sombra de un régimen sancionatorio secreto”, pues considera que ello vulnera el debido proceso y genera inseguridad jurídica dentro de la colectividad.

Referencia a fracturas previas en el partido

En el documento se señala que los hechos denunciados no son aislados, sino que obedecen a un patrón de desarticulación que ha afectado al partido desde su reactivación. La excongresista menciona como antecedentes las salidas de Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, así como la renuncia de Clara Rojas a la dirección del partido, y las tensiones que impactaron la Coalición de la Esperanza.

Defensa de su coherencia política

La carta concluye con una defensa de su trayectoria pública y de su compromiso con la democracia. “La democracia no es un fin, es un método que cuando se corrompe por el autoritarismo pierde su esencia”, señala el texto.

Gaviria agradece a quienes han respaldado su liderazgo y asegura que continuará trabajando por las víctimas, el campo colombiano y la transparencia, aunque fuera de la plataforma del Partido Oxígeno.