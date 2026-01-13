Antioquia advierte impactos por $1,5 billones tras alza del salario mínimo y emergencia económica

Antioquia

La Gobernación de Antioquia alertó que el aumento del salario mínimo y la declaratoria de emergencia económica, generarán afectaciones cercanas a 1,5 billones de pesos en las finanzas del departamento.

De acuerdo con la administración departamental, 770 mil millones de pesos corresponden al impacto directo del incremento del salario mínimo, mientras que 720 mil millones de pesos estarían asociados a las transferencias que la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) deberá realizar al Gobierno Nacional en el marco del decreto de emergencia económica.

Ante esto, el departamento se vería obligado a asumir costos que no estaban previstos y que comprometen la inversión social, la infraestructura y los programas de vivienda.

“El Gobierno Nacional cuadró caja de cuentas en las regiones y nos está pasando la factura de su estatismo, de su pretensión burocratizadora, de su ánimo electorero buscando tener empleo militante para imponerse en las elecciones, todo con cargo a las regiones. No solo en el caso de Antioquia, no nos dieron los recursos ni honraron las obligaciones que debieron haber tenido en los departamentos", señaló Andrés Julián Rendón.

Sobrecostos en obras y vivienda

La Gobernación manifestó preocupación por el incremento de la carga impositiva para la industria licorera, al advertir que esta situación podría traducirse en aumentos en el precio del licor, caída en las ventas, incremento en la probabilidad de contrabando, menor recaudo por impuesto al consumo y reducción de utilidades para el departamento.

La Gobernación explicó que el aumento del salario mínimo incrementará los costos de obras de infraestructura ya contratadas, como la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, proyectos viales de estabilización y contratos financiados con recursos de regalías, lo que podría derivar en una reducción del alcance de estas obras.

En el sector vivienda, el impacto económico pondría en riesgo 12.000 soluciones habitacionales ejecutadas por la Empresa de Vivienda de Antioquia, además de generar mayores presiones sobre los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda del departamento.

Finalmente, la Gobernación de Antioquia reiteró su llamado al Gobierno Nacional y a las altas cortes para que evalúen el impacto de estas decisiones sobre las regiones y eviten que se profundice el centralismo fiscal, al tiempo que anunció que continuará explorando medidas jurídicas y administrativas para proteger las finanzas departamentales.