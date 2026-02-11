Decretan toque de queda en El Carmen, Norte de Santander, por amenazas del ELN

Norte de Santander

La alcaldía de El Carmen, Norte de Santander, decretó toque de queda desde hoy miércoles 11 de febrero, a las 6:00 P.M. y hasta el lunes 16 de febrero a las 6:00 A.M., teniendo en cuenta la alteración de orden público por amenazas de grupos armados que hacen presencia en el casco urbano.

“El municipio ha realizado de manera constante el seguimiento mediante el Consejo de Seguridad, eso lo hemos hecho con el fin de garantizar la estabilidad del orden público dentro del territorio y el municipio, en los cuales hemos tenido acompañamiento de la personería municipal, de fuerza pública, de Procuraduría, Defensoría del Pueblo, así como la rama judicial y obviamente de la gobernación y de la alcaldía municipal, todo avalado y siendo verificado por la misión de verificación internacional. Como resultado de ese Consejo de Seguridad hemos tomado unas decisiones con el fin de garantizar y salvaguardar la vida de cada uno de los habitantes del municipio de El Carmen”, dijo el alcalde José Reinel Contreras.

Demás medidas adoptadas

Según lo dio a conocer el secretario de gobierno de ese municipio, Uriel Zambrano, se decretó el “toque de queda en el municipio de El Carmen, desde las 6 de la tarde del día de hoy miércoles 11 de febrero de 2026 hasta el día lunes 16 de febrero hasta las 6 de la mañana y en el mismo sentido se expide ley seca para la prohibición de venta de licores a los establecimientos públicos de venta de licores en el mismo tiempo y horario establecido”.

Teniendo en cuenta estas medidas, “también se decreta la suspensión de atención al público en las dependencias administrativas de la alcaldía y en la cabecera municipal y en el centro poblado de Guamalito. Las actividades se prestarán de manera virtual, atención de manera virtual a todos los ciudadanos que lo requieran, desde el día de hoy miércoles 11 de febrero hasta el día lunes 16 de febrero que se retomarán actividades nuevamente en la administración municipal”, agregó el funcionario.

Por su parte, Delia Torres, personera del municipio, indicó que desde su despacho se adelantó “la solicitud a la secretaría de educación del departamento para suspender las clases hasta el lunes 16 de febrero del año en curso, teniendo pues en cuenta que se aplicará el método de educación en emergencia por lo que nuestros niños niñas y adolescentes tendrán las clases desde casa”.

El llamado de las autoridades al ELN y a la comunidad

Así mismo hizo un llamado “a los alzados en armas a salvaguardar la vida de nuestra población, a que por favor no se atente, que no haya un perjuicio irremediable contra nuestra comunidad, a respetar los principios, los mínimos y garantías a los derechos humanos y libertades, también al respeto por la misión médica en llegado caso de que ocurra alguna situación de emergencia. Los invitamos a los diálogos a construir la paz en nuestro municipio”.

Este comunicado público se concluyó con un llamado a la población civil para que no se usen las redes sociales replicando información que genera zozobra entre la comunidad y seguir el desarrollo de estas medidas.