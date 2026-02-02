Comuneros del Sur pacta en mesa de diálogo acuerdo para garantizar el proceso electoral

Pasto-Nariño

Un nuevo acuerdo pactaron las delegaciones del Gobierno Nacional y el frente Comuneros del Sur, grupo que se separó del ELN. Éste se logró en desarrollo de la Mesa para la Co- construcción de Paz Territorial en Nariño, el cual está orientado a garantizar el desarrollo del proceso electoral en los diez municipios priorizados en este departamento.

“Este Acuerdo se inscribe en la apuesta compartida de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de la población y avanzar en la construcción de una paz territorial sostenible, entendiendo que los procesos electorales constituyen un momento clave para la expresión libre, plural y autónoma de la voluntad ciudadana: reza el documento firmado por las partes que representan al Gobierno y el grupo al margen de la ley

¿Cuáles son los compromisos del Gobierno Nacional?

Contribuir a la generación de condiciones de seguridad para el desarrollo del proceso electoral, en coordinación con las autoridades competentes y con enfoque de derechos humanos. Apoyar, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, iniciativas orientadas a facilitar el acceso de la ciudadanía a la documentación necesaria para el ejercicio del voto. Adoptar medidas de carácter preventivo para evitar la estigmatización de comunidades, liderazgos sociales y actores políticos en el contexto electoral. Promover ejercicios de participación política electoral en los diez municipios priorizados por la mesa

¿Cuáles son los compromisos del Frente Comuneros del sur?

No interferir, directa o indirectamente, en actividades de proselitismo político ni en campañas electorales. Garantizar que ninguna persona, candidata, candidata, simpatizante o actor político sea objeto de amenazas, presiones, retaliaciones o acciones armadas. No promover, inducir ni orientar el voto por ningún candidato, candidata, partido o movimiento político, garantizando el ejercicio libre y autónomo del derecho al voto. Respetar plenamente el carácter civil del proceso electoral y la participación democrática de la población.

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de Comuneros del Sur aseguraron en el documento firmado que reafirman que el décimo acuerdo logrado, constituye un compromiso político orientado a garantizar un clima de paz y las condiciones reales de seguridad, confianza y participación democrática durante el proceso electoral en los municipios priorizados por la Mesa.