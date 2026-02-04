Por emergencias en Córdoba, SENA suspende clases en dos importantes centros de aprendizaje

EDUCACIÓN

En los últimos días Colombia ha enfrentado inundaciones, deslizamientos y múltiples emergencias por cuenta de las fuertes lluvias en la Costa Caribe y Pacífica.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han registrado emergencias en 172 municipios del país, con 27.011 familias afectadas. Cinco departamentos concentran el mayor número de familias afectadas: Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.

Ante este alarmante panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tomó drásticas decisiones con respecto al funcionamiento de su centro de aprendizaje en Córdoba.

“Se ha dispuesto la suspensión temporal de la formación presencial en el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba y en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir. La suspensión de la formación presencial rige desde la fecha del presente comunicado y hasta el día 10 de febrero de 2025, inclusive", indicó la entidad.

El SENA recalcó que durante este período no se realizarán actividades de formación presenciales en sedes, ambientes de formación, granjas, talleres o espacios externos.

"El SENA Regional Córdoba se solidariza con las personas y familias que enfrentan las consecuencias de las intensas lluvias e inundaciones en el departamento, y reitera su compromiso humano y social de acompañar a la comunidad en este momento, confiando en que, con el esfuerzo conjunto, se logrará superar esta emergencia", indicó la entidad.