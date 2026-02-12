El Ejército destruyó cuatro explosivos instalados por el ELN en zona rural de Anorí

Anorí- Antioquia

Las fuerzas militares en las acciones de control en zona rural del municipio de Anorí en el nordeste de Antioquia lograron ubicar cuatro artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados por grupos ilegales que se disputan el territorio.

Según la Brigada 14 del Ejército, un perro experto detectó los artefactos a unos 500 metros del caserío del corregimiento de Liberia Charcón, lo que generaba un alto riesgo para los campesinos que transitan por el lugar. Luego de esto, el grupo EXDE procedió a destruir los artefactos de manera controlada.

Se presume que el grupo responsable de la instalación de estos artefactos sería la guerrilla del ELN, Frente Capitán Mauricio, que busca afectar a las tropas estatales y, sus enemigos, el Clan del Golfo.