Persisten trancones hacia Buenaventura y crece preocupación por operación portuaria

La Contraloría General solicitó al Ministerio de Transporte un informe detallado sobre la situación de los accesos viales al municipio de Buenaventura.

Cali

La crisis vial en los accesos a Buenaventura continúa generando largos trancones que afectan la operación portuaria y la economía regional. La situación, marcada por el represamiento de camiones, contenedores y buques, mantiene en alerta a los sectores que dependen del principal puerto del Pacífico colombiano.

El representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Cristian Garcés, calificó la situación como grave y advirtió que la congestión está provocando el desvío de carga hacia otros puertos.

“Hoy vemos buques represados en el mar, contenedores acumulados en los puertos y camiones sobre la vía generando trancón, mientras la carga se va entonces a otros puertos en Sudamérica que sí son competitivos. Todo esto culpa del gobierno de Gustavo Petro, cada día de congestión destruyo oportunidades en el comercio exterior de Colombia y pone en riesgo miles de empleos de la industria que importa y exporta mercancía y que está ubicada en Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Yumbo, el norte del Cauca, entre otras ciudades de Colombia que utilizan el puerto Buenaventura”, señaló.

Los transportadores también denuncian las dificultades, es el caso de Carlos Restrepo, conductor de un vehículo de servicio especial, quien asegura que las demoras de varias horas están afectando el turismo y el transporte intermunicipal.

“Hay mucha carga, los muleros dicen que hay mucha carga en los muelles de Buenaventura, entonces la vía se colapsó. Es muy difícil esa situación, dentro de la capital de la Costa Pacífica no hay buses, salen barcos con personal y mercancía hacia las distintas localidades entre ellas Timbiquí, Guapi, Charco, Zatinga, La Tola, Pizarro y muchas otras ciudades y pueblos. Ya ni los buses intermunicipales quieren venir a Buenaventura, el turismo está reventado, está quebrado”, detalló.

Días atrás, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció un plan de choque para mejorar la logística portuaria y reducir los tiempos de operación. Sin embargo, pese a estos anuncios, la Contraloría pidió un informe completo sobre el plan, las acciones, los responsables y el cronograma, para establecer si las medidas serán suficientes para superar una crisis.