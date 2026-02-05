Ministra de Transporte pide no afectar comercio con Ecuador por tensiones diplomáticas

Frontera Colombia-Ecuador, Puerto de Buenaventura y ministra María Fernanda Rojas. Fotos: (Photo by: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Colprensa-Álvaro Tavera) / DAPRE

MinTransporte habló en 6AM W: movilidad Colombia-Ecuador, puerto de Buenaventura y más temas

La ministra de Transporte e Infraestructura de Colombia, María Fernanda Rojas, pasó por los micrófonos de 6AM W para conversar de diversos puntos de interés ciudadano.

Sobre la movilidad entre Colombia y Ecuador

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se refirió a la preocupación de transportadores y comerciantes del sur del país por las recientes tensiones con Ecuador, que podrían derivar en bloqueos y medidas arancelarias que afectarían el comercio binacional.

Durante entrevista, la ministra aclaró que el tema diplomático corresponde a la Cancillería y evitó pronunciarse sobre las decisiones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

“Yo no puedo intervenir, tiene que ver con las relaciones diplomáticas, porque ese es el canal de la canciller y no me corresponde, porque puedo decir algo sin tener la información de contexto y que además no sea mi competencia y ahí la podemos embarrar”, afirmó.

Sin embargo, Rojas advirtió que cualquier decisión de bloqueo perjudica los esfuerzos de Colombia por fortalecer el transporte y el comercio fronterizo.

“Una decisión de bloqueo que tome el presidente ecuatoriano afecta esa buena voluntad que ha tenido Colombia de fortalecer la relación bilateral con medidas de transporte terrestre que hagan más eficiente ese movimiento de carga en la frontera”, señaló.

La ministra destacó que su cartera ha venido trabajando para facilitar el transporte terrestre internacional, garantizando permisos, rutas y condiciones que beneficien tanto a transportadores colombianos como ecuatorianos.

“Esto le va a abrir más puertas y más oportunidades”, dijo.

También mencionó avances en infraestructura clave para la conectividad con Ecuador, como el proyecto de doble calzada en el sur del país.

“Está en proceso de análisis la APP de Estanquillo–Popayán, que nos permite hacer esa parte de doble calzada, que va a generar mayor conectividad con Ecuador”, explicó.

Escuche la entrevista completa aquí: