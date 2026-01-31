Demoras en devolución de contenedores vacíos en Buenaventura afectan operación portuaria

Desde el 2025 se adelanta un trabajo para reglamentar los tiempos de permanencia de los contenedores vacíos.

Con el fin de garantizar la continuidad de la operación portuaria y proteger la actividad del transporte de carga, el Ministerio de Transporte puso en marcha una articulación interinstitucional en el puerto de Buenaventura para hacer seguimiento permanente a las situaciones que vienen impactando su funcionamiento.

En este marco, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en coordinación con la Superintendencia de Transporte, Dimar y la DIAN, desde el cual se están evaluando medidas, articulando respuestas institucionales y avanzando en soluciones que permitan mantener la eficiencia de la cadena logística del país.

Uno de los principales temas identificados en el diálogo con el sector transportador corresponde a los tiempos para la devolución de contenedores vacíos, situación que genera sobrecostos y afecta la eficiencia operativa. Frente a este punto, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, hizo un llamado a las navieras para que, bajo el principio de corresponsabilidad, planteen alternativas que contribuyan a mejorar los tiempos y aliviar la operación portuaria.

Asimismo, recordó que, desde el año pasado, tras visitas técnicas al puerto de Buenaventura, se adelanta un trabajo interinstitucional orientado a la construcción de una reglamentación sobre los tiempos de permanencia de los contenedores vacíos, iniciativa que se espera se materialice próximamente mediante un decreto que brinde mayor claridad, equilibrio y reglas justas para todos los actores del sistema.

De manera paralela, se mantendrá un monitoreo permanente de la situación, el acompañamiento de los equipos operativos en el puerto y el seguimiento a las acciones de investigación que adelante la Superintendencia de Transporte, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger los derechos del sector transportador.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó: “Nuestro compromiso es claro: garantizar la operación del puerto de Buenaventura, proteger a los transportadores y avanzar en soluciones estructurales que le den orden, equilibrio y corresponsabilidad a toda la cadena logística del país.”