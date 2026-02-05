Gobierno anuncia medidas urgentes por crisis logística y congestión en el puerto de Buenaventura

TRANSPORTE

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el Gobierno Nacional adoptará medidas administrativas inmediatas para enfrentar la grave congestión de contenedores y las dificultades de acceso a las instalaciones portuarias en Buenaventura, situación que está afectando a transportadores, importadores y exportadores.

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La ministra dijo en entrevista con 6AM W que estuvo recientemente en el principal puerto del país junto a las dos viceministras del sector, el superintendente de Transporte, delegados de la Superintendencia de Puertos, equipos del sector transporte y la Dimar, con el fin de buscar soluciones concretas.

Rojas explicó que, aunque algunos problemas son estructurales y de larga data, también se han agravado por procedimientos internos que generan alta burocracia.

“En Buenaventura se estableció un procedimiento que, aunque es un tema privado, es como burocracia al mil por ciento, una cantidad de pasos que han hecho que se esté generando una crisis”, afirmó en Caracol Radio.

Uno de los principales factores es la acumulación excesiva de contenedores, una problemática que se arrastra desde la pandemia.

“Hoy tenemos como un exceso de contenedores. Colombia ha sido demasiado flexible y eso está generando un exceso de contenedores en los espacios en que se depositan”, explicó la ministra.

La funcionaria advirtió que esta situación está afectando directamente a los transportadores, quienes enfrentan largas filas para devolver contenedores vacíos.

“Las filas son eternas, hay unos turnos larguísimos. Se vuelve una tragedia; a veces estos señores y señoras tienen que quedarse días en sus tractocamiones haciendo esas filas”, denunció.

¿Cómo evitar que se acumulen contenedores en el puerto de Buenaventura?

Ante este panorama, el Ministerio anunció que este mismo jueves se emitirán órdenes administrativas para limitar la acumulación de contenedores y obligar a una mayor rotación por parte de las navieras.

“Hoy salen unas medidas para delimitar esa acumulación de contenedores, para que las navieras, cuando zarpen, se lleven un buen número de contenedores, roten en otros puertos y se muevan en el comercio”, indicó.

Además, la ministra se refirió a los problemas de infraestructura vial que afectan el acceso al puerto, especialmente en tramos concesionados que aún enfrentan procesos de consulta previa.

“Hay una parte que es una concesión que necesita culminar unas consultas previas, pero ese diálogo con la ciudadanía no ha culminado”, explicó.

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Rojas hizo un llamado a todas las partes para destrabar estos procesos y evitar que las obras queden inconclusas.

“El miedo que me da es que después nos digan que no se pudo hacer eso y entonces la concesión nos devuelva una parte de la vía y eso se quede sin atender, que es historia frecuente en muchas concesiones viales”, advirtió.

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