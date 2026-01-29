Roban tres toneladas de maíz en Buenaventura y la Policía logra recuperar la carga

Tres toneladas de maíz tipo exportación fueron robadas a un vehículo de carga pesada en Buenaventura, Valle del Cauca, y posteriormente recuperadas en un operativo policial, que permitió además la captura de uno de los presuntos responsables.

El hurto se registró cuando el camión salía de la Sociedad Portuaria de Buenaventura con destino a la ciudad de Medellín. A la altura del sector conocido como Puerta Pekín, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron el vehículo, intimidaron al conductor y forzaron la apertura de la compuerta trasera, provocando que la mercancía se regara sobre la vía.

Según las autoridades, la situación fue aprovechada por varias personas del sector, quienes recogieron el maíz y lo empacaron en costales. Tras la denuncia del conductor a la línea de emergencias 123, unidades de la Policía se desplazaron al lugar y lograron ubicar la mercancía cuando era cargada en otro camión, presuntamente para ser trasladada a un destino desconocido.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, explicó que la reacción fue clave para evitar la pérdida total del cargamento.

“Se desplegó una estrategia operativa apoyada en herramientas tecnológicas y en la rápida respuesta de los uniformados, lo que permitió la recuperación total de la mercancía y la captura de uno de los implicados”, señaló.

De acuerdo con la verificación oficial, el avalúo comercial del cargamento supera los $20 millones, lo que representa un impacto significativo para el sector transportador y comercial del puerto de Buenaventura.