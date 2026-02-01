Comercio de Buenaventura reportó pérdidas superiores a mil millones por bloqueo de transportadores

Buenaventura, uno de los puertos más estratégicos de Colombia, bajo la sombra de la violencia y la extorsión.

Tras el levantamiento de los bloqueos protagonizados por transportadores de carga durante dos días, los tractocamiones comenzaron a ingresar nuevamente al puerto de Buenaventura, permitiendo el restablecimiento gradual del comercio, uno de los sectores más golpeados por la protesta.

De acuerdo con el balance entregado por la Cámara de Comercio de Buenaventura, las pérdidas económicas superan los 1.200 millones de pesos, afectando principalmente a pequeños comerciantes, tenderos, restaurantes y al sector turístico.

Javier de Jesús Ocampo, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio, explicó que la interrupción en el suministro de gas domiciliario paralizó gran parte de la actividad económica.

“Los restaurantes reportaron pérdidas incalculables por la falta de gas. En Buenaventura el gas llega en carrotanques y cuando hay bloqueos, simplemente no llega”, señaló.

El dirigente gremial añadió que el impacto también se sintió en el turismo, especialmente durante el fin de semana, cuando cientos de visitantes suelen desplazarse hacia las playas de Juanchaco, La Bocana y Ladrilleros.

Aunque reconoció que los reclamos del gremio transportador son legítimos, Ocampo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que atienda de manera estructural la crisis logística que afecta al principal puerto del país.

“En el puerto, entre 2.000 y 2.500 tractomulas dejan de entrar y salir diariamente por demoras en la entrega de contenedores, afectando la cadena de exportación e importación”, advirtió.

Por su parte, Gases de Occidente confirmó que, tras el levantamiento de los bloqueos, los carrotanques ingresaron al distrito y se avanza en el restablecimiento total del servicio de gas domiciliario en Buenaventura.