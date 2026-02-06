Parte de la plata de la venta de UNE a Millicom será invertida en educación y generación de empleo

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en qué serán invertidos los recursos obtenidos por l a venta de las acciones de UNE a Millicom , que fue de 2.2 billones de pesos, pero que ese monto se disminuirá luego del pago de los impuestos correspondientes.

El mandatario local hizo énfasis en que ese dinero será administrado completamente por EPM; la educación y el fortalecimiento del empleo serán el principal objetivo.

“Y donde la gran parte de esos recursos irán a formación para el empleo. Educación de ciclo corto para seguir disminuyendo el desempleo en nuestra ciudad, para sacar a la gente de la pobreza en todas las edades, especialmente en nuestros jóvenes, pero en todas las edades. Ya, en los próximos días, dirá cómo se administra el fondo desde EPM; los recursos no entran al distrito”, explicó el mandatario.

Agrega que otra parte de ese dinero será para financiar el proyecto de economía circular que ya se había anunciado con el relleno sanitario La Pradera en el vaso La Piñuela, donde se construirá un parque ecológico para generar biogás para 200 mil hogares y la reutilización del 40% de la basura que se dispone allí. También otro rubro para la ciencia y la tecnología en torno a Ruta N.