Durante el 2026 en Medellín se han registrado nueve homicidios por intolerancia

Medellín

La alcaldía de la capital antioqueña ha expresado su preocupación por las muertes violentas por intolerancia ; indica la estadística oficial que solo en el 2026 se han registrado nueve homicidios por esta conducta. El alcalde Federico Gutiérrez manifiesta que los entornos cercanos de las personas son los que los están poniendo en riesgo, aunque recalcó que la cifra de muertes por convivencia es inferior a la del año pasado, cuando a la fecha se tenían 13 crímenes relacionados.

“Van nueve homicidios por intolerancia en la ciudad; seis de ellos son por convivencia directamente dentro del hogar. O sea, no es que una persona salga a la calle y corra riesgo por lo que le pueda pasar, no, es dentro de su hogar; el mismo familiar, la persona más cercana, es la que lo pone en riesgo. Es un problema serio de salud mental también que tenemos en nuestra ciudad y que tiene nuestra sociedad. Tres de esos homicidios son por violencia intrafamiliar”, expuso el alcalde Gutiérrez.