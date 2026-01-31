Guerrillero capturado en Ituango, era uno de los refuerzos de “Iván Mordisco” para el frente 18

Ituango-Antioquia

Esta semana, la Séptima División del Ejército informó sobre la captura de un guerrillero del frente 18 que tenía como función centinela en la vereda Tinajas de Ituango, en la vía que del proyecto Hidroituango conduce al corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia.

A esta persona, además de munición, le incautaron un fusil de elaboración americana, cuyo valor en el mercado podría ascender a los 35 millones de pesos. Esto deja en evidencia que alias “Ramiro”, cabecilla del frente 18, está invirtiendo en armas los casi mil millones de pesos que le envió hace poco tiempo “Iván Mordisco”.

Fusil de fabricación americana incautado a alias Bairon del frente 18 de las disidencias Ampliar

Esa acción conjunta que permitió la detención de alias “Bairon” se realizó entre el CTI de la Fiscalía, la SIJIN de la Policía Antioquia y la Cuarta Brigada. Caracol Radio ha obtenido información, la cual indica que este joven, identificado como Juan David Castro Herrera, de 22 años, nació en el municipio de El Charco, departamento de Nariño, y que lleva dos años en la guerrilla de Iván Mordisco y fue reclutado en el departamento del Cauca.

Luego de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por los presuntos delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares.

¿Quién es alias “Bairon”?

A simple vista, es un joven guerrillero razo de 22 años que fue capturado mientras acompañaba una cuadrilla de unas seis personas aproximadamente que realizaban proselitismo, quienes lograron huir del operativo organizado para cazar a un pez gordo del frente 18 . Caracol Radio conoció que esta persona es uno de los refuerzos que envió “Iván Mordisco” desde el departamento del Cauca al frente 18 de las disidencias lideradas por alias “Ramiro” y que delinque en Ituango.

Esta es la primera detención de un guerrillero enviado por el líder criminal de las disidencias “Mordisco” a Antioquia, con lo que se confirma lo que ha venido denunciando este medio de comunicación y es el envío de al menos 20 combatientes desde el Cauca para apoyar las acciones ilegales de “Ramiro” en Antioquia.

¿Contra quién iba el operativo?

Este medio de comunicación también obtuvo información, la cual señala que la captura de “Bairon” no fue fortuita, sino que se trató de un operativo planeado y estructurado con información precisa, la cual fue manejada por las tres instituciones: Ejército, policía y CTI. El objetivo era alias “Román Tres Codos”, uno de los principales cabecillas del frente 18 de las disidencias en Ituango, encargado del cobro de extorsiones.

Este guerrillero estaba ubicado, pero parece que las tropas estuvieron muy cerca de él en la zona boscosa, pero no lograron verlo y aprovechó para salir corriendo. Parece que el miedo a ser capturado le impidió atacar las fuerzas armadas estatales que no lograron asestar este golpe que hubiera sido significativo para el debilitamiento del frente 18.