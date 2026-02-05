La gobernación definió tres frentes de acción para la recuperación de Urabá por las inundaciones

Urabá- Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó el municipio de San Juan de Urabá , la población más afectada por las lluvias. El mandatario explicó que el censo de familias damnificadas ya supera las nueve mil y que ya en la subregión han llegado ayudas humanitarias para cinco mil. Estas han llegado en diferentes medios, principalmente aéreas, a zonas donde no se podía llegar vía terrestre o fluvial.

También anunció una serie de estrategias para ir recuperando las zonas afectadas por las inundaciones. La principal es la protección de la vida de las personas.

“La atención humanitaria de emergencia, como lo acabo de describir. Y tercero, que es lo que ya se viene y estamos trabajando con los equipos de gestión de riesgo de cada localidad y con el Dagrán, la mitigación, no solo desde la infraestructura, sino también desde el punto de vista económico”, explicó el mandatario.

Por ejemplo, en San Juan de Urabá hay alrededor de 12 mil hectáreas de plátano sembradas y se estima que se habrían perdido unas cinco mil . También se estima que en el Urabá hay más de 6.900 hectáreas de cultivos dañados, principalmente de plátano y pancoger.

Infraestructura

Actualmente, se tienen priorizados 15 puntos en las vías, mientras que se coordina con el INVIAS para que se solucione lo más pronto posible la instalación del puente metálico, que facilite la movilidad en San Juan de Urabá y Necoclí.

“Ellos ya visitaron el puente sobre el río San Juan y nos dieron la solución. Están mirando si es posible hacer un terraplén que podría ser una solución más rápida que la ubicación misma del puente militar, y esa misma, esas dos alternativas también las están valorando para el puente que comunica Anecoclí con esta localidad sobre el río Mulatos".

Finalmente, se indicó que desde el Dagran se adelantarán las obras de mitigación y apoyo que requiera cada municipio para la atención de esta emergencia en las 10 poblaciones que han declarado la calamidad pública.