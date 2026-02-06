Camilo Romero, Roy Barreras y Daniel Quintero. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Cristian Bayona)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estos son los cinco precandidatos que hicieron inscripción virtual para consulta Frente por la Vida

Caracol Radio conoció que en la noche de este 5 de febrero de 2026 cinco precandidatos presidenciales realizaron su inscripción virtual para la consulta del Frente por la Vida que se desarrollará el 8 de marzo.

Le puede interesar: Tratan de pasarle todo el billete público a candidatos amigos de Duque: Petro al CNE

Los candidatos que hicieron dicha inscripción fueron:

Cabe resaltar que esta inscripción no impide que Camilo Romero u otro precandidato pueda retirarse de la consulta.

En contexto: “Nadie está por encima de la ley”: precandidatos de la Gran Consulta por Colombia sobre Iván Cepeda

Duras declaraciones de Camilo Romero a Roy Barreras

En conversación con 6AM W, Romero calificó como “ave de rapiña” a Barreras por decir que la consulta del Frente por la Vida va con o sin Iván Cepeda.

Lea aquí: Roy Barreras debe reconsiderar, la consulta no tiene sentido sin Cepeda: María José Pizarro

Ha salido el señor Roy Barreras a decir que va a hacer consulta pase lo que pase, o sea, descabezan a Cepeda y él entra, cual ave de rapiña, a ver cómo hace para llevarse el sector progresista en una contienda electoral y en un tarjetón de las consultas presidenciales el próximo 8 de marzo. ¿Qué esperaba yo?, que nos reunamos todos para una estrategia conjunta y que no sea de aventuras personales e individuales”, señaló.

Por su parte, Roy Barreras respondió a las críticas de Romero y de otros sectores de izquierda: “¿Cuál es el miedo a que yo participe?”.

Escuche la noticia completa aquí:

Play/Pause Estos son los cinco precandidatos que hicieron inscripción virtual para consulta Frente por la Vida 02:12 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: