¿Juan Fernando Cristo continuará en la consulta del ‘Frente por la vida’?: Esta será su decisión

¿Juan Fernando Cristo continuará en la consulta del ‘Frente por la vida’?

El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo afirmó que están evaluando su continuidad en la consulta del Frente por la Vida, luego de la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que , según afirmó, cambia por completo el escenario político y jurídico de ese mecanismo de participación.

En entrevista con Caracol Radio, Cristo confirmó que, por ahora, se mantiene la decisión adoptada por su partido el pasado viernes de participar en la consulta, pero advirtió que esta podría modificarse en las próximas horas.

Cuándo se conocerá la desición de Cristo

“El viernes pasado el partido tomó la decisión de participar en la consulta del Frente por la Vida, esa decisión se mantiene hoy, pero estamos revisando la situación a la luz de este nuevo escenario que se presenta con la decisión del Consejo Nacional Electoral”, explicó el dirigente político.

Cristo indicó que la determinación final se anunciará este viernes 6 de febrero en la mañana, teniendo en cuenta que el fin de semana iniciará la impresión de los tarjetones electorales.

Cambia la naturaleza de la consulta: Juan F. Cristo

El exministro señaló que la decisión del CNE modifica la naturaleza de la consulta, ya que podría realizarse sin la participación de la izquierda democrática ni del Pacto Histórico, lo que obliga a revisar sus implicaciones políticas.

“Yo insistí durante semanas en que no podíamos hacer una consulta exclusivamente de la izquierda. Había que construir una coalición mucho más amplia, plural e incluyente”, sostuvo, al tiempo que reconoció que el nuevo escenario obliga a replantear los acuerdos alcanzados.

Cristo hizo un llamado a la calma y al diálogo entre los sectores que integran la coalición, tras las tensiones surgidas luego del fallo del CNE.

“Es inconveniente que se estén produciendo confrontaciones entre candidatos y dirigentes. Eso es un papayazo para la derecha de este país”, afirmó, insistiendo en que cualquier decisión debe tomarse de manera colectiva y concertada.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

