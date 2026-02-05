Tratan de pasarle todo el billete público a candidatos amigos de Duque: Petro al CNE

El presidente Gustavo Petro se pronunció una vez más sobre recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral que han afectado a su partido, el Pacto Histórico.

Esta vez, el mandatario lanzó críticas desde Washington, en medio de un conversatorio con colombianos residentes en la capital de los Estados Unidos.

El presidente denunció una supuesta estrategia de la autoridad electoral para, según él, fortalecer con recursos públicos campañas de sus contradictores.

“Todas las jugaditas del CNE son para que 160.000 millones del Presupuesto Nacional pasen a las campañas de los que nos quieren poner como gobierno de Duque”, precisó el jefe de Estado.

Salida de Iván Cepeda de la consulta Frente por la Vida

Durante su discurso, en la Biblioteca Pública Martin Luther King, Petro advirtió que esas movidas, incluida la salida de Iván Cepeda de la consulta Frente por la Vida, son para evitar la continuidad de su proyecto político y alertó que seguirán ocurriendo.

“Lo que está haciendo el CNE en su mayoría es intentar dividir a los que siguen y pasarle el billete público para financiar las campañas políticas a los que nos quieren volver al Estado de Duque. Eso es lo que hicieron ayer y antes de ayer y hoy lo están haciendo más”, precisó.

Ante ese escenario, el presidente sugirió a los candidatos de sectores afines a su Gobierno que depongan los egos y se unan para, de esa forma, contener los efectos políticos de lo que está sucediendo.

“Lo único que digo es que los que quieran seguir tienen que unirse. Les están tocando el ego, la soberbia. “Divídanse porque, como siempre ustedes se dividen, divídanse otra vez, a ver si dejan un pavimento para que Duque entre de nuevo, a través de sus amigos, a la Casa de Nariño y vuelva a gobernar”, concluyó.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro:

