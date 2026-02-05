¿La consulta del ‘Frente por la Vida’ se podría retirar? Experto aclara si habría sanciones

El consultor electoral Alfonso Portela habló en 6AM W y dijo que la revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda, en la consulta del 8 de marzo, dejó claro que ningún candidato puede participar en dos consultas en un mismo periodo electoral.

Además, aclaró si los precandidatos presidenciales podrían retirar la consulta tras la exclusión del candidato del Pacto Histórico.

“Las implicaciones del retiro tienen que ver con los costos en los que haya incurrido la organización electoral para mantener esas aspiraciones. Si por ejemplo no hay tarjetas electorales, no hay documentos electorales todavía que tengan que ver directamente con la consulta, yo creería que ese retiro no tiene ese efecto y, por ende, no habría ningún tipo de sanción”, explicó.

Ante su argumento, agregó que este viernes 6 de febrero vence el plazo para inscribirse en las consultas.

“Hasta el día de mañana se tiene fijado en el calendario, como fecha límite, para decir bueno, organícense los que solicitaron la consulta porque es que también ha habido intentos para entrar personas o partidos que no estuvieron en esa solicitud del 8 de diciembre y solo entre ellos van a decir cómo se van a organizar para la consulta y definitivamente eso es lo que va a aparecer el 8 de marzo”, explicó.

¿Qué opina sobre el Consejo Nacional Electoral y su naturaleza política?

El exregistrador delegado en lo electoral dijo que esta discusión “hay que tomarla en serio” y hacerle modificaciones a la entidad.

“Siempre se han criticado las decisiones del Consejo Nacional Electoral por ese ingrediente político e, independientemente de esa situación de la decisión de ayer, se dejó en el ambiente esa situación particular en la medida de que los conjueces deben estar desprovistos de cualquier situación que ponga en duda la neutralidad de la decisión”, indicó.

El Pacto Histórico oficializó el retiro de Iván Cepeda de la consulta y pidió no salir en el tarjetón

El Pacto Histórico le solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral retirar a su candidato Iván Cepeda de la consulta del ‘Frente por la Vida’, programada para el próximo 8 de marzo.

En la carta, que también fue enviada a la Registraduría Nacional y a la Procuraduría General de la Nación, la colectividad advirtió que la revocatoria de la inscripción de Cepeda “vulnera de forma grave y directa los derechos fundamentales a la autonomía de los partidos políticos, a la libertad de configuración interna y al carácter vinculante de las decisiones democráticamente adoptadas” en el marco del proceso electoral.

Además, el movimiento político le solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil abstenerse de utilizar su logo símbolo, así como la imagen o fotografía de Iván Cepeda en el tarjetón electoral correspondiente a la consulta.