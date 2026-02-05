El código iframe se ha copiado en el portapapeles

CNE autoriza la participación de Daniel Quintero en la consulta del 8 de marzo

En un giro inesperado que añade una capa más de complejidad al panorama político colombiano. 6AM W de Caracol Radio conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó en las últimas horas que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, participe en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo de 2026.

La decisión, tomada en sala plena con una votación de 7 a 1, con la magistrada Maritza Martínez como única voz disidente, contradice una postura previa de la Registraduría Nacional del Estado Civil a finales de enero y reabre el debate sobre la elegibilidad de Quintero.

El argumento principal de la Registraduría para su negativa se basaba en un oficio del propio CNE, recibido en octubre del año pasado, que delegaba en la Registraduría la resolución del asunto de Daniel Quintero. En ese momento, la Registraduría determinó que Quintero no podía participar en la consulta de marzo porque ya había participado y “perdido” en una consulta anterior.

Noticia en desarrollo

