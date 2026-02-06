Pullas al BanRep, Corte Constitucional y CNE: el duro discurso de Petro al despedirse de Washington

Después de días de discursos moderados y en tono menor, el presidente Gustavo Petro cerró su agenda en Washington con una dura intervención, de casi 40 minutos, ante colombianos residentes en la capital de Estados Unidos.

El mandatario arrancó su exposición en la Biblioteca Pública Martin Luther King destacando el resultado del acercamiento que tuvo esta semana con su homólogo Donald Trump, pero advirtiendo que no se trata de una solución definitiva.

“La situación es hoy de mayor tranquilidad. Hemos vuelto un poco a la calma. No será permanente ni para siempre. Hay que mirar lo positivo de lo conseguido”, precisó.

Sin embargo, solo minutos después, Petro subió el tono y aprovechó para insistir en cuestionamientos por temas de la coyuntura nacional. Estas fueron algunas de sus frases:

¿Qué dijo el presidente Petro sobre el Banco de la República?

El presidente no escondió su molestia por la reciente subida de las tasas de interés, señalando que el Emisor “se apresuró” en la decisión, calificando de “irrespetuosa” la medida.

“Se equivocó la Junta Directiva del Banco de la República, que se apuró a hacer crecer la tasa de interés sin siquiera estos datos, oiga. Son irrespetuosos, no respetan al pueblo. ¿Por qué no esperan?”, indicó.

Petro habló de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el decreto de emergencia ecónomica

Otro frente de confrontación del jefe de Estado ha sido la suspensión de la emergencia económica que decretó su Gobierno. Frente a eso, volvió a arremeter contra la Corte Constitucional.

“¿Por qué los señores, mayoría de la junta de la Corte Constitucional, en vez de prejuzgar, porque miren lo que hicieron. Yo decreto la emergencia por una situación de déficit fiscal real. Se decretó la emergencia para cobrar impuestos a los más ricos, tratando de que se equiparen las finanzas. ¿Por qué no esperaron a analizar el decreto de emergencia y después, si querían, lo derogaban? Sin análisis, prohibido por la Constitución hacer eso, los magistrados suspendieron el decreto de los impuestos a los ricos”, dijo.

Reunión con Bernie Moreno y Donald Trump

A propósito de la anécdota que contó el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, sobre la reunión junto a Trump, en la que estuvo el senador republicano, Bernie Moreno, el mandatario contó su versión de lo ocurrido.

“Nos quedamos con la boca abierta. Yo lo metí en un problema; pobrecito. Yo no sabía que había ocultado a su jefe, el señor Trump, que era colombiano. Se puso rojo el hombre porque no había contado la verdad”, comentó.

Esto dijo sobre las EPS

Sobre el sistema de salud, el presidente hizo sus propios balances y defendió los resultados de ese sector durante su administración.

Empezó a desatarse:

“¿Estamos mejor en salud? Sí, estamos mejor en salud. ¿Cómo demuestra Petro que estamos mejor en salud? Que los dueños de las EPS están histéricos porque no les dejamos robarse la plata y qué”.

El Consejo Nacional Electoral

Al cierre, Petro habló de las recientes decisiones del CNE, las cuales han afectado a su partido, el Pacto Histórico. Allí denunció un supuesto plan para favorecer con recursos públicos a las campañas de sus contradictores.

“Lo que está haciendo el CNE en su mayoría es intentar dividir a los que siguen y pasarle el billete público para financiar las campañas políticas a los que nos quieren volver al Estado de Duque. Todas las jugaditas que hizo estos días son para que 160 mil millones del presupuesto nacional pasen a las campañas de los que quieren defender la inequidad. Eso es lo que hicieron ayer y antes de ayer y hoy están haciendo más, y yo lo único que digo es que los que quieran seguir tienen que unirse. Les están tocando el ego, la soberbia”, concluyó.

El jefe de Estado colombiano regresará en la madrugada de este viernes a Bogotá.

