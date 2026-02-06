A qué hora incia el Super Bowl 2026 este domingo 8 febrero: Hora Colombia y detalles ¿Cuánto dura?

Cuando se habla de eventos deportivos con mayor trascendencia, automáticamente se piensa en la Copa Mundial de la FIFA o la UEFA Champions League; no obstante, existe un evento que mueve masas en materia económica, televisiva y deportiva.

Se trata del partido final de la National Football League (NFL), la máxima categoría de fútbol americano y la más reconocida también en el mundo, proveniente de Estados Unidos.

El Super Bowl es presidido por la fase regular y los playoffs de la NFL. De dichas fases previas se deciden los finalistas al gran juego de la temporada.

¿A qué hora inicia el Super Bowl?

El Super Bowl se realizará el domingo 8 de febrero, a las 6:30 de la tarde hora Colombia, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

¿Cuánto dura el Super Bowl?

Si bien la duración del evento completo puede llegar a variar por diferentes escenarios, la duración promedio de los encuentros de la NFL es de 3 horas, las cuales se dividen en 60 minutos de tiempo de juego neto, pausas y tiempos fuera. Asimismo, hay 15 minutos de descanso luego de los primeros dos cuartos del encuentro.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el famoso show de medio tiempo suele durar alrededor de 30 minutos.

Christian González y la cuota colombiana en el Super Bowl 2026

González nació en Dallas, Texas; sin embargo, tiene ascendencia colombiana. Sus inicios en el deporte se remontan hasta la preparatoria, donde logró destacarse como cornerback y receptor abierto.

No fue hasta que llegó a los Colorado Buffaloes que se estableció en la defensa; tras dos años, se mudó a Oregon, donde jugó para los Ducks.

En el 2024 arribó a los Patriots de Nueva Inglaterra y desde entonces ha sido una figura clave en el equipo.

¿A qué hora es el show de medio tiempo de Bad Bunny y cómo verlo en vivo?

El show de medio tiempo de cada Super Bowl, por lo general, es entre el segundo y el tercer cuarto del partido, es decir, en el medio tiempo.

Así las cosas, como el partido es hacia las 6:30, se espera que el show de medio tiempo de Bad Bunny sea hacia las 8:00 u 8:30 de la noche en Colombia.

Bad Bunny at the 68th GRAMMY Awards held at the Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California.

Para ver el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en Colombia, se debe estar suscrito a plataformas de streaming como Disney+, lugar en donde se transmitirá el partido por ESPN.

Posteriormente, se podrá ver la retransmisión por plataformas como YouTube.

