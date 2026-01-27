Colombianos en el Super Bowl: trayecto, estadísticas y resultados

Este domingo, 25 de enero, los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron 10-7 a los Broncos de Denver y aseguraron su clasificación al Super Bowl desde la conferencia americana.

Pese a que el fútbol americano no es uno de los deportes con mayor impacto o relevancia dentro de Colombia, la clasificación de los Patriots al Super Bowl sí marca un hecho histórico para nuestro país.

Y es que uno de los eventos deportivos más relevantes en territorio norteamericano contará con la presencia de un colombiano por segunda vez en la historia. Se trata de Christian González, jugador de los Patriots, quien a lo largo de la temporada logró consolidarse como una pieza fundamental en la defensa del equipo de Nueva Inglaterra.

¿Qué colombianos han jugado el Super Bowl?

Pese a que la lista de jugadores colombianos que han logrado hacer parte de la National Football League es amplia, solamente uno de ellos (sin contar a Christian González) ha estado en el Juego del Campeonato Mundial AFL-NF.

Se trata de Fernando Velasco, jugador colombo-estadounidense que disputó la edición número 50 del Super Bowl.

Fernando Velasco en el Super Bowl

Velasco llegó a la NFL desde el 2008 hasta el 2016, cuando se retiró oficialmente del fútbol americano, el mismo año en el que, vistiendo la camiseta de los Panthers, se ganó un lugar en el partido más importante del deporte.

Sin embargo, dicho encuentro concluyó con una derrota de los Panthers 24-10 a manos de los Broncos de Denver.

Christian González y su camino hasta el Super Bowl

González nació en Dallas, Texas; sin embargo, tiene ascendencia colombiana. Sus inicios en el deporte se remontan hasta la preparatoria, donde logró destacarse como cornerback y receptor abierto.

No fue hasta que llegó a los Colorado Buffaloes que se estableció en la defensa; tras dos años, se mudó a Oregon, donde jugó para los Ducks.

En el 2024 arribó a los Patriots de Nueva Inglaterra y desde entonces ha sido una figura clave en el equipo.

Para esta temporada registra 37 apariciones, 160 tackles, 4 intercepciones y una anotación.

