Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo de Bad Bunny y cómo verlo EN VIVO en Colombia

Bad Bunny junto a los cascos de los Patriots y los Seahawks. También se ve el trofeo Trofeo Vince Lombardi. Fotos: Getty Images.

Luego de citas deportivas como una Copa Mundial de la FIFA, las finales de la NBA o la UEFA Champions League, el evento que más masas mueve en materia económica, televisiva y claramente deportiva es el Súper Bowl.

Este partido es la final de la National Football League o más conocida como NFL, la máxima categoría de fútbol americano, y la más reconocida también, en el mundo, proveniente de Estados Unidos.

Es así como año a año este partido se disputa luego de que fases como la regular y los play offs lleguen a su fin y definan los dos equipos que buscarán quedarse con el mítico trofeo Vince Lombardi.

¿Quiénes juegan el Súper Bowl 2026?

Ahora, para esta edición de 2026 son dos equipos los que se verán las caras: los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

Los Patriots tienen la motivación de que esta temporada pueden convertirse en los más veces campeones de la NFL, pues actualmente cuentan con 6 títulos y son los más ganadores junto a los Pittsburgh Steelers. En caso de vencer, los pasarían.

Los Seahawks, por su parte, solo cuentan con un Super Bowl, que consiguieron en el 2014 derrotando a los Broncos de Denver.

Habrá presencia colombiana en el Super Bowl 2026

Por otro lado, para este Super Bowl LX habrá un colombiano en la cancha: se trata de Christian González, quien hace parte del roster de los 53 de los Patriots.

Aunque nació en Dallas, Texas, González tiene ascendencia Colombia. Incluso, cuando fue seleccionado por los Patriots en el draft del a NFL del 2023 lució un vestido en donde se veía la bandera tricolor en su interior.

¿Cuándo se juega el Super Bowl 2026?

Este partido que es uno de los eventos deportivos masivos más consumidos en el mundo solo después de la final del Mundial, será el domingo 8 de febrero, a las 6:30 de la tarde hora Colombia, en el en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El famoso show de medio tiempo

Ahora, el Super Bowl tiene un evento dentro del evento que es uno de sus mayores atractivos: el show de medio tiempo.

Históricamente cada edición del Super Bowl ha tenido shows de medio tiempo que van a cargo de artistas muy relevantes de la industria musical de la época.

Cantantes como Paul McCartney, Jessica Simpson, Aerosmith, U2, The Weeknd, Madonna, Bruno Mars, Katy Perry, Shakira, Dr Dre, y muchos más, han sido protagonistas de estos shows.

Y ahora, para este 2026, el encargado de este show de medio tiempo será Bad Bunny, que recientemente ganó un Grammy a mejor álbum.

Por eso, en Caracol Radio le contamos a qué hora de Colombia será el show y cómo verlo en vivo.

¿A qué hora es el show de medio tiempo de Bad Bunny y cómo verlo en vivo?

El show de medio tiempo de cada Súper Bowl por lo general es entre el segundo y tercer cuarto del partido, es decir, en el medio tiempo.

Así las cosas, como el partido es hacia las 6:30, se espera que el show de medio tiempo de Bad Bunny sea hacia las 8:00 u 8:30 de la noche en Colombia.

¿Cómo ver en Colombia el show de medio tiempo en vivo de Bad Bunny en el Super Bowl?

Para ver el show de medio tiempo de Bad Bunny en Colombia se debe estar suscrito a plataformas de streaming como Disney +, lugar en donde se transmitirá el partido por ESPN.

Posteriormente se podrá ver la retransmisión por plataformas como YouTube.

