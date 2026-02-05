Bad Bunny afirma que el show de medio tiempo del Super Bowl “va a ser una gran fiesta”

Este jueves, el cantautor puertorriqueño Bad Bunny afirmó en rueda de prensa previa al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que “va a ser una gran fiesta”, podrán esperar “mucho de su cultura” y le pidió a la gente que “vengan listos para bailar”.

El conejo malo estuvo conversando por una hora en el Moscone Center en San Francisco, California, con los presentadores de Apple Music Radio, el neozelandés Zane Lowe y el estadounidense Ebro Darden.

“Para ser sincero, no sé cómo me siento. Hay muchas cosas. Todavía estoy en medio de mi gira. La semana pasada estuve en los Grammy. He estado trabajando en este espectáculo. Por supuesto, siento mucha gratitud. Es lo que he sentido durante todo este año con el álbum ‘Debi Tirar Más Fotos’. El sentimiento más grande es el de gratitud”, afirmó.

Con respecto a lo que será su presentación del domingo comentó que “solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta, lo que la gente siempre puede esperar de mí. Por supuesto, habrá mucho de mi cultura. No quiero dar ningún spoiler, ¡pero va a ser divertido! Sé que dije que la gente tiene cuatro meses para aprender español, pero no, solo vengan preparados para bailar".

“No buscaba el álbum del año en los Grammy y los Grammy Latinos. No buscaba actuar en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Solo buscaba conectar con mis raíces, con mi gente más que nunca, conectar conmigo mismo, con mi historia, con mi cultura. Lo hice de una manera muy honesta”, expresó.

Para él, “la oportunidad de llevar el sentimiento que puse en ese álbum a uno de los escenarios más grandes del mundo es algo que nunca pensé. Siempre hay que estar orgulloso de quién eres y sentirte cómodo siendo tú mismo, pero no dejes que eso te limite. Sé de dónde vengo, pero también sé adónde puedo llegar”.

El show del medio tiempo del Super Bowl LX tendrá lugar durante el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, este próximo domingo 8 de febrero.