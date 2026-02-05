Bad Bunny se convierte en el primer latino en liderar las listas en China con una canción en español

El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de Apple Music en China con la canción “Debí tirar más fotos”, que alcanzó la posición número uno en ese mercado con una canción en español, según datos de esa plataforma que reflejan la presencia del artista en el listado de más escuchados en el país asiático.

El tema, incluido en su último álbum, que lleva el mismo nombre, alcanzó el primer puesto del ranking diario de Apple en China, donde el consumo musical suele concentrarse en producciones en mandarín, el K-pop y lanzamientos de artistas estadounidenses y europeos.

La posición alcanzada por Bad Bunny destaca por tratarse de una canción completamente en español.

De acuerdo con los registros de la plataforma, la canción superó en el ranking a lanzamientos recientes de artistas internacionales y locales que habitualmente lideran las listas en China, lo que refleja la capacidad del artista para situarse en mercados no hispanohablantes a través de plataformas digitales globales.

El liderazgo de Bad Bunny en la lista de Apple Music en China se produce en un momento de alta visibilidad internacional del artista.

El pasado 1 de febrero, su álbum ‘Debí tirar más fotos’ se llevó el Grammy a ‘Álbum del año’, convirtiéndose en el primer disco completamente en español en obtener ese reconocimiento, además de las categorías de ‘Mejor interpretación musical mundial’ y ‘Mejor álbum de música urbana’.

Durante la ceremonia, el cantante aprovechó su discurso para lanzar críticas al ICE en los Estados Unidos.

Días después, Bad Bunny volvió a situarse en el centro del debate público en Estados Unidos al confirmarse su participación en el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl LX.

El anuncio generó la reacción de sectores conservadores, que promovieron un concierto alternativo con artistas de country como “alternativa patriótica” al show del músico puertorriqueño, en un contexto de críticas del presidente Donald Trump y de figuras afines al movimiento conservador por el uso del español y el contenido político de sus intervenciones.