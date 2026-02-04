Desmovilizados le robaron un fusil a un soldado, dos pistolas a la policía y secuestran a un abogado

El Bagre- Antioquia

La policía dio a conocer que logró capturar a un hombre que había protagonizado, junto a un cómplice que permanece prófugo, una escena de película que empezó en el Bajo Cauca Antioqueño y terminó en el departamento de Córdoba. Hubo robo de armas, vehículos y un secuestro.

Caracol Radio conoció que se trata de dos jóvenes conocidos con los alias de “Conejo” y “Sebastián”, quienes eran desmovilizados del Clan del Golfo . Estos muchachos, mientras huían, dos policías de carreteras los pararon, pero con tan mala suerte para los uniformados que los fugados los encañonaron con el fusil antes hurtado y los despojaron de sus pistolas de dotación, los dejaron desarmados y siguieron su recorrido. Estas dos pistolas fueron recuperadas.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la policía Antioquia, reportó que los dos hombres que permanecían en un batallón del municipio de El Bagre luego de desmovilizarse y permanecer bajo protección s e fugaron de la guarnición militar , pero antes le robaron el fusil y los proveedores a un militar que estaba de centinela y ahí comenzó la persecución.

“Con esta misma arma, le roban la motocicleta a una persona y emprenden la huida. Ya al día siguiente, seguramente en espera de alguna situación o movimiento, salen a la vía pública también, en jurisdicción del Bajo Cauca antioqueño, interceptan a una camioneta que iba con una familia hacia un paseo a Coveñas, hacen bajar a los ocupantes y se montan en la camioneta; el señor que iba conduciendo, pues es un señor abogado”.

El conductor fue secuestrado por estas dos personas y continuaron el viaje en el carro con la víctima. De inmediato las autoridades fueron alertadas y comenzó el despliegue para capturar a los responsables. Esta acción se traslada hacia el municipio de Planeta Rica en el departamento de Córdoba.

“Entonces se hace un plan candado, se da alerta seccional de tránsito y transporte y a las unidades que hay sobre las vías, La Apartada y demás, y es interceptado el vehículo. Uno de los sujetos emprende la huida y al otro sujeto se captura junto con el arma de fuego que le habían hurtado al soldado”.

Sobre los detenidos, se sabe que el capturado es alias “Conejo” y el que sigue prófugo es alias “Sebasgtian”, quien es buscado por las autoridades.