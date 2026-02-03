Medellín asume presidencia de red educativa de la UNESCO en Colombia

Medellín

Medellín fue sede de la reunión en la que se formalizó la Red de Ciudades del Aprendizaje de Colombia, una iniciativa vinculada a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que busca articular políticas públicas de aprendizaje a lo largo de la vida entre gobiernos locales

La Red de Ciudades del Aprendizaje es una estrategia impulsada por la UNESCO desde hace 13 años, con el propósito de trasladar los principios del aprendizaje permanente a los territorios, más allá de la educación formal.

Propósito de la iniciativa y localidades seleccionadas

Su enfoque abarca formación para el trabajo, ciudadanía, inclusión, bienestar, salud y construcción de paz, mediante acciones locales que puedan traducirse en resultados concretos y medibles.

Durante el encuentro, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue designado como presidente de la red nacional, integrada actualmente por nueve municipios:

Medellín, Bogotá, Manizales, Quibdó, Rionegro, Envigado, La Estrella, Chía y Tunja. Esta red se articula a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, que reúne a 425 ciudades de 91 países en las cinco regiones del mundo.

Raúl Valdés, coordinador de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, explicó que la dimensión del proyecto es principalmente territorial y social.

Impacto de la Red de Ciudades del Aprendizaje de Colombia

Según indicó, la red internacional tiene impacto sobre cerca de 500 millones de personas y desarrolla programas orientados a competencias para el trabajo, recualificación laboral, ciudadanía, salud y bienestar, con énfasis en acciones locales que permitan ver resultados en el corto plazo.

Valdés recordó además que Medellín fue sede, en 2019, de la cuarta conferencia internacional de Ciudades del Aprendizaje, un evento centrado en inclusión y participación, que hoy sirve como antecedente para el liderazgo que asume la ciudad en la conformación de la red nacional.

Desde la administración distrital se destacó que Medellín ha priorizado la inversión en educación, con recursos destinados a infraestructura, cobertura y formación para el empleo.

Retos que enfrenta hoy el distrito en relación con educación y empleo

No obstante, el anuncio se produce en un contexto donde persisten brechas estructurales en acceso, calidad y pertinencia educativa, tanto en Medellín como en otras regiones del país, especialmente en zonas rurales y municipios con menores capacidades institucionales.

La creación de la red nacional abre así un debate sobre su alcance real: si logrará traducirse en políticas públicas sostenidas y coordinadas entre ciudades, o si quedará limitada a escenarios de articulación y reconocimiento internacional sin impactos claros en los territorios.

Por ahora, la presidencia de Medellín marca un nuevo rol dentro de esta iniciativa de la UNESCO.

El desafío será que el intercambio de experiencias y buenas prácticas se convierta en acciones verificables que respondan a los problemas educativos y laborales que enfrentan las ciudades colombianas.