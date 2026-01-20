Estadounidense se suma a la lista de inadmisión de Migración Colombia por historial de ofensa sexual

Rionegro, Antioquia

Otro caso de inadmisión de entrada al país fue registrado por funcionarios de Migración Colombia en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro.

Un ciudadano estadounidense, proveniente de Fort Lauderdale en el vuelo AV191, encendió alerta roja tras estar reportado en el sistema MIGRAR, que contiene un listado de ofensores sexuales en EEUU.

Según Paola Salazar, directora regional Antioquia Chocó Migración Colombia, la inadmisión se llevó a cabo tras ser considerado como un riesgo público: “Dicho ciudadano está registrado en la lista de ofensores sexuales en Estados Unidos, por lo cual los oficiales de Migración de Migración Colombia lo inadmitieron y, por considerarlo un riesgo al público en Colombia, la medida de inadmisión se estará ejecutando en las próximas horas”.

Migración Colombia tiene varios sistemas de cooperación, MIGRAR, Angel Watch, entre otros, que funcionan mediante entrevistas migratorias y revisiones de equipaje. Estas herramientas son clave para la prevención de la explotación sexual de menores y juventudes en el territorio nacional.