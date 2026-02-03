MinDefensa defendió lucha antidrogas antes de reunión Petro-Trump: “se han realizado 13 bombardeos”

En la víspera de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció para defender la lucha antidrogas en Colombia que ha adelantado en el actual Gobierno.

“Cada 40 minutos destruimos un laboratorio. Cada 20 horas tenemos un combate”, aseguró el ministro, agregando que se han realizado 13 bombardeos por orden del presidente.

Noticia en desarrollo…

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: