MinDefensa defendió lucha antidrogas antes de reunión Petro-Trump: “se han realizado 13 bombardeos”

“Cada 40 minutos destruimos un laboratorio. Cada 20 horas tenemos un combate”, aseguró el ministro Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: (Colprensa-Catalina Olaya)

En la víspera de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció para defender la lucha antidrogas en Colombia que ha adelantado en el actual Gobierno.

“Cada 40 minutos destruimos un laboratorio. Cada 20 horas tenemos un combate”, aseguró el ministro, agregando que se han realizado 13 bombardeos por orden del presidente.

