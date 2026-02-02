Reunión Trump-Petro: presidente de Colombia estará acompañado por canciller y embajador García-Peña

A pocas horas del encuentro entre los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos; y Gustavo Petro, de Colombia, la Casa de Nariño ha revelado algunos detalles sobre el desarrollo de la reunión , que tendrá lugar el martes 3 de febrero, en la Casa Blanca.

De momento se sabe que el mandatario colombiano estará acompañado por la canciller Rosa Villavicencio y por el embajador en Washington, Daniel García-Peña, y que además estará un intérprete, teniendo en cuenta que Petro no habla inglés.

Lo propio ocurrirá del lado estadounidense, aunque aún no hay confirmación del equipo del presidente Trump. Fuentes aseguran que estaría el secretario de Estado, Marco Rubio.

El formato de la cita será de 1+2, es decir, cada presidente tendrá a dos integrantes de sus respectivos equipos y habrá además un staff alterno ubicado en un salón anexo a la Oficina Oval, integrado por un camarógrafo de Presidencia; el general Humberto Guatibonza, jefe de seguridad del presidente; Raúl Moreno, jefe de Despacho; Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; Marcela Tovar, embajadora ante la República de Austria, y Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

Reunión cerrada, sin acceso a medios

Como estaba previsto, no habrá ingreso a medios de comunicación, tratando de prevenir cualquier incidente que pueda alterar el resultado de la conversación. Se espera que a las 4 de la tarde, en la sede de la Embajada de Colombia en Washington, se produzca una declaración para dar a conocer la versión oficial sobre el balance de la cumbre, decisiva para el futuro de la relación entre dos países que han sido aliados históricamente.

Por ahora, la intención es que la reunión dure máximo 45 minutos.