CNE definirá el lunes si Iván Cepeda puede participar en consultas de marzo: aplazaron otra vez

Se volvió a aplazar la decisión sobre si el senador y precandidato Iván Cepeda podrá participar en las consultas del 8 de marzo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definirá hasta el próximo lunes, en una audiencia pública, si está impedido para participar, por haberse medido previamente en otra consulta: la del Pqcto Histórico, de octubre del 2025.

Ahora, la discusión se mantendrá para el día de mañana, sábado, 31 de enero, en una sesión de la sala plena. Pero la resolución llegará hasta la siguiente semana.

Y es que hasta hoy, los tres magistrados a cargo del caso, Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, del Pacto Histórico, arrancaron oficialmente el estudio del tema, una vez desde las colectividades que inscribieron a Cepeda, allegaran todas las pruebas.

Es de recordar que fue la Registraduría la que solicitó al CNE claridad sobre un eventual impedimento de Iván Cepeda. Igualmente, estaría en entredicho la participación de Daniel Quintero, aunque a él sí se le negó de plano la inscripción.

En todo caso, también han llegado demandas contra la inscripción de Cepeda, presentadas por varios congresistas, por ejemplo los representantes Katherine Miranda y Hernán Cadavid, que igualmente serán resueltas hasta el lunes.