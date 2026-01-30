Juan Fernando Cristo confirmó que participará en la consulta del Frente por la Vida
El candidato presidencial Juan Fernando Cristo confirmó que participará en la consulta del Frente por la Vida, por el Partido en Marcha, sumándose oficialmente a esta colectividad interpartidista que definirá su candidato el próximo 8 de marzo de cara a las elecciones presidenciales.
Noticia en desarrollo.
Esto dijo Juan Fernando Cristo:
