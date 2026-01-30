Política

Juan Fernando Cristo confirmó que participará en la consulta del Frente por la Vida

Juan Fernando Cristo | Foto: Colprensa

Jimmy Ávila

El candidato presidencial Juan Fernando Cristo confirmó que participará en la consulta del Frente por la Vida, por el Partido en Marcha, sumándose oficialmente a esta colectividad interpartidista que definirá su candidato el próximo 8 de marzo de cara a las elecciones presidenciales.

Lea más: CNE aplazó fecha para decidir el futuro de Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’

Noticia en desarrollo.

Esto dijo Juan Fernando Cristo:

Tu contenido empezará después de la publicidad