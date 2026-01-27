Cepeda advierte que se están orquestando estrategias para impedir su participación en la consulta
Asegura que existe un gran riesgo de traslado en puestos de votación, donde históricamente el partido de gobierno ha tenido una gran participación.
Norte de Santander
En rueda de prensa con los medios de comunicación nortesantandereanos, el senador Iván Cepeda advirtió que la oposición estaría orquestando estrategias para impedir su participación en la consulta interpartidista del mes de marzo.
Todo parece indicar que se estaría argumentando que él ya participó en ese ejercicio en el mes de octubre del año pasado. Sin embargo y según Cepeda, esto no tiene sustento y desde ya advierte acciones para que se le respete su derecho a participar en las próximas consultas.
“Yo lanzo de una vez la advertencia de que si se intenta frustrar mi participación y la participación del Pacto Histórico en la consulta interpartidista, se violaría de una manera absolutamente clara y flagrante nuestros derechos políticos“, advirtió Iván Cepeda.
Cepeda advirtió una movilización política
Agregó que “por lo tanto nos vamos a movilizar, nos vamos a movilizar políticamente, y yo voy a comenzar a movilizarme jurídicamente. Yo tengo derecho, si es que intenta limitar, frustrar esa participación, a presentar las acciones del caso”.
Así mismo advirtió que existe un gran riesgo de traslado en puestos de votación, donde históricamente el partido de gobierno ha tenido una gran participación.
En su diálogo con los medios de comunicación, Cepeda también hizo un llamado a las autoridades electorales, asegurando que no tienen carácter imparcial y pidió respeto por la democracia.
