En un alojamiento Airbnb capturaron a un guyanés con circular roja de Interpol en Argentina

Medellín

Un ciudadano del país Guyana que era prófugo de la justicia de Argentina se estaba ocultando en Colombia desde el pasado mes de noviembre de 2025 luego de que huyera del país suramericano, donde es acusado de tentativa de homicidio.

Según el reporte de Migración Colombia, desde ese país se emitió una orden de captura internacional mediante una circular roja de Interpol y, luego de activar el rastreo del extranjero, se logró ubicar al ciudadano guyanés en un alojamiento tipo Airbnb en pleno centro de Medellín.

“El ciudadano fue puesto a disposición de Interpol. Migración Colombia profundizará sus controles en establecimientos de renta corta en el departamento de Antioquia y Medellín y su área metropolitana, y llevará a cabo los correspondientes procedimientos sancionatorios contra aquellos propietarios que no realicen de forma oportuna los registros de entrada y salida de turistas extranjeros”, manifestó Paola Salazar, Directora de la Regional Antioquia Chocó de Migración Colombia.

La situación por la que se le acusa habría ocurrido el pasado 31 de octubre de 2025 y el 13 de enero de 2026 se emitió la circular roja que se hizo efectiva recientemente. Esta persona está pendiente de los procedimientos correspondientes para su envío a Argentina para que responda ante la justicia.