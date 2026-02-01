Ejército destruyó dos explosivos en Briceño, uno estaba cerca de un kiosco y la vía de los civiles

Briceño- Antioquia

Este sábado, tropas del batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada evitaron que la comunidad y los mismos uniformados quedaran afectados por artefactos explosivos instalados por el grupo ilegal Clan del Golfo en zona rural del municipio de Briceño, Norte de Antioquia.

Uno de los explosivos fue ubicado muy cerca de un kiosco que frecuenta la comunidad y a un lado de la carretera que usan los civiles para movilizarse por las veredas La América y El Pescado. Personal experto en manejo de explosivos lo detonó de manera segura para ellos y los civiles y se evita una afectación. El otro artefacto fue hallado en la misma zona, pero en un sitio boscoso, que también pone en riesgo a los campesinos y sus animales.

Esta acción se logra en la atención que se hace en la población de Briceño ante las confrontaciones que se registraron la semana anterior por cuenta del Clan del Golfo y las disidencias del frente 36.

Cabe mencionar que la población rural de Briceño ha estado en riesgo por la cantidad de artefactos que dejaron los ilegales para atacar a los enemigos, pero que es la comunidad rural la que termina pisándolos y con graves heridas, además de las fuerzas militares.