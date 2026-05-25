Era robada la camioneta en la que se movilizaban cabecillas Chalá y Macho del frente 36 en Briceño

Briceño- Antioquia

Se continúan conociendo detalles del operativo en el que quedaron heridos alias “Chalá” y “Macho viejo”, cabecillas del frente 36 de alias Calarcá en el operativo del pasado viernes 22 de mayo.

Caracol Radio ha conocido que la camioneta marca Toyota TXL en la que se movilizaban los dos delincuentes estaba reportada como robada. Al parecer, ese es el gusto personal de alias Chalá para moverse en la ruralidad, actualmente en el municipio de Briceño, norte de Antioquia.

Las fuentes también manifestaron que el vehículo fue destruido en la zona durante el operativo porque transportaba explosivos , esto luego de que los ilegales huyeran del sitio.

Recientemente ha comenzado a circular información de que supuestamente alias Chalá habría muerto, pero según las fuentes, de nuevo se trata de una estrategia de hacerse pasar por fallecido para despistar a las autoridades, pero que sigue vivo, herido, pero aún con vida. Recordemos que esa es la misma que ya han aplicado alias “Primo Gay”, cabecilla del frente 36, y “Lobo”, otro de los jefes.

Por lo pronto, continúan las investigaciones para dar con el paradero de “Macho Viejo” y “Chalá”, que tienen heridas de arma de fuego. Presuntamente permanecen en el sector del Hoyo de Briceño, pese a que el ministro de la Defensa había manifestado que habían huido hasta Puerto Valdivia en búsqueda de ayuda médica.