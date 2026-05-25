Incendio en parqueadero de escuela de conducción dejó seis vehículos afectados en Bello

Bello, Antioquia

Un incendio estructural registrado durante la madrugada de este lunes generó momentos de tensión en el municipio de Bello, luego de que las llamas afectaran el parqueadero de una escuela de conducción ubicada en el sector Los Alpes-Mirador.

La emergencia se presentó en la carrera 54 con calle 67-69, donde, por causas que aún son materia de investigación, se originó un incendio en uno de los vehículos que se encontraba estacionado dentro del parqueadero conocido como La Casona.

El fuego se propagó rápidamente y terminó comprometiendo varios automotores que permanecían en el lugar.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de atención de emergencias, seis vehículos resultaron afectados por la conflagración.

Tres de ellos quedaron totalmente incinerados, mientras que otros tres sufrieron daños parciales debido a la exposición directa a las llamas y las altas temperaturas.

Al sitio acudieron unidades del cuerpo de Bomberos Bello, que adelantaron las labores de control y extinción del incendio para evitar que este se extendiera a otras áreas de la edificación o a inmuebles cercanos.

Durante la atención de la emergencia, una persona tuvo que ser valorada en el lugar por inhalación de humo. Sin embargo, tras recibir asistencia médica, fue dada de alta sin necesidad de traslado a un centro hospitalario.

Las autoridades avanzan en la recopilación de información y en la inspección técnica de la escena para establecer el origen exacto de la emergencia y determinar qué provocó el incendio que dejó importantes pérdidas materiales en este establecimiento del norte del Valle de Aburrá.