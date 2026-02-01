Hinchas despiden el Palacio del Colesterol en Bogotá: comercios serán reubicados

Llegó el día que menos esperaban los hinchas de fútbol de Bogotá, el traslado del Palacio del Colesterol, un histórico espacio donde llegaban familias y grupos de amigos para comer antes y después de los partidos en el estadio El Campín.

Causas del traslado

Ante el anuncio de la construcción de un nuevo estadio en Bogotá, el espacio donde está ubicado el Palacio del Colesterol va a ser intervenido, por lo que ese predio se cerrará.

“De acuerdo con el cronograma establecido en el contrato de concesión y por requerimientos técnicos, operativos y de seguridad, a comienzos de febrero iniciará el proceso de cerramiento del predio como paso previo al inicio de las obras del nuevo estadio, previstas para comenzar en marzo”, señalaron desde Sencia.

Se llevaron a cabo 12 mesas de trabajo con la Asociación Palacio del Colesterol desde octubre de 2024 para formalizar y regular a todos los comercios del predio.

Una vez la Asociación Palacio del Colesterol haya terminado con la formalización de los negocios, tendrán una nueva zona en la parte nororiental del estadio actual.

Le puede interesar: Operativos contra el paseo millonario en Bogotá: autoridades, taxis y bares fortalecen alianza

El Palacio no se acaba, se renueva

“Creo que los cambios siempre serán para bien y creo que vamos a mostrar un Palacio del Colesterol completamente renovado que sé que a nuestra hinchada le va a gustar. El Palacio no se acaba, nos vamos a renovar”, aseguró Jenny Uribe, quien lleva trabajando en el negocio familiar ‘Tía Gladis’ desde hace más de 12 años.

Jenny ve con buenos ojos la formalización del empleo y de los comercios, aunque sea un proceso largo y que requiere dinero. Con sentimientos encontrados, muchos trabajadores esperan que el proyecto salga bien con el traslado.

“La fecha no la tenemos específica y esperamos que nos ayuden para que sea en el menor tiempo posible. Esperamos que antes de que termine el primer semestre del fútbol colombiano”, resaltó.

Lea también: Capturan a hombre que disparaba una escopeta desde la ventana de una casa en Bogotá

Comerciantes que no harán parte de la renovación

“Yo no me voy al otro lado porque tengo que tener entre 10-15 millones de pesos para adecuarlo. Nos dan las instalaciones y el trabajo allá pero la adecuación es por nuestra cuenta”, señaló Carlos, quien lleva toda su vida trabajando en el Palacio del Colesterol.

Para Carlos ese lugar le daba vida, nos confesó que no quería irse a un lugar geriátrico por su edad, pero que sí quiere descansar un tiempo.

“En el otro lado no veo que haya futuro para mí”, sostuvo Carlos.

Fiel hincha de Santa Fe, Carlos agradeció a todos los hinchas, de su equipo pero también de Millonarios, por apoyarlo.

Lea también: ¿Quién es y a qué juega Fabián Bustos, el nuevo técnico de Millonarios?

Fiel despedida

Los hinchas y todos las personas que iban al Palacio organizaron por redes sociales una despedida para agradecerles a todos los comerciantes su trabajo y su tradición en este emblemático lugar.

“Cuando acaban esto, acaban con la tradición, se acaba todo lo que conocíamos como fútbol. Fútbol no es solo lo que se vive en la cancha sino antes y después con los amigos y familia”, indicó una comensal con nostalgia.

“Nos da mucha tristeza saber que ya no podemos contar con este espacio”, afirmó una hincha.

Para los comerciantes como Carlos y Jenny, las personas que iban frecuentemente se convirtieron en familia y amigos. Ahora Carlos no seguirá con su negocio y Jenny espera que pueda abrir pronto las puertas en el espacio nuevo que les prometieron .