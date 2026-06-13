Más de 93 mil deudores fueron reportados por Hacienda Bogotá: podrían enfrentar restricciones

La Secretaría de Hacienda de Bogotá reportó 93.808 contribuyentes morosos ante la Contaduría General de la Nación, que serán incluidos, en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME).

Los reportados son personas que presentan deudas por impuestos distritales superiores a 5 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 8.754.525 pesos, con mora mayor a 6 meses, a su vez, también fueron reportados quienes incumplieron acuerdos de pago previamente suscritos.

Consecuencias para los ciudadanos morosos:

Además de afectar la confianza y generar dificultades en trámites y procesos con entidades públicas y financieras, se puede embargar las cuentas bancarias, salarios y retención de bienes.

Embargo de salarios.

Embargo y secuestro de bienes.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes morosos?

Ingresar a: www.haciendebogota.gov.co

Hacer clic en el botón Pagos Bogotá

Seleccionar el impuesto que tiene en mora y pagar en línea en el botón PSE o descargar el recibo para el pago en los bancos autorizados: Bancolombia, Davivienda, BBVA, AV Villas, Banco de Occidente y Banco de Bogotá o Billeteras virtuales DaviPlata y DALE.

El pago también se puede realizar de manera presencial, así:

Acudir a una de las 687 oficinas bancarias de los bancos recaudadores en la ciudad.

Dirigirse a las ventanillas extendidas: ubicadas en los nuevos puntos de atención especializada: Plaza de las Américas carrera 71 D #6-94 sur, locales 1132 y 1134; Usaquén carrera 19 #114 – 65 y el SuperCADE CAD de la 30.

Plaza de las Américas carrera 71 D #6-94 sur, locales 1132 y 1134; Usaquén carrera 19 #114 – 65 y el SuperCADE CAD de la 30. Recibir orientación en el nuevo punto de atención exprés ubicado en la localidad de Los Mártires en el centro comercial Mallplaza, avenida carrera 30 #19-28 local B99, y hacer los pagos en los bancos del centro comercial.

Solicite una facilidad de pago

Si el contribuyente moroso no puede pagar la deuda completa tiene la oportunidad de solicitar una facilidad de pago haciendo un pago inicial del 10 % de la totalidad de la deuda, incluyendo intereses de mora, y proponiendo pagar el saldo restante a plazos, hasta 12 meses sin garantía y 5 años con garantía. Esta facilidad no suspende la liquidación de los intereses de mora.

¿Cómo solicitar el retiro del Boletín de Deudores Morosos del Estado?

A partir del 1 de agosto de 2026, los contribuyentes que hayan cancelado su obligación pendiente o que por error hayan sido incluidos, deben solicitar el retiro del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME).