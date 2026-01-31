¿Quién es y a qué juega Fabián Bustos, el nuevo técnico de Millonarios?

Fabián Daniel Bustos, nacido el 28 de marzo de 1969 en Argentina, es el nuevo director técnico de Millonarios para la temporada 2026. El entrenador llega al club capitalino con una hoja de vida marcada por procesos sólidos y resultados importantes, especialmente en el fútbol sudamericano, donde ha logrado consolidarse como un técnico de carácter, orden y ambición competitiva.

OFICIAL: Fabián Bustos (56) argentino, es el nuevo técnico de @MillosFCoficial

Ha dirigido en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay. El rendimiento total de sus equipos es del 51 %. Campeón con Delfín, Barcelona y Universitario. Su último club Olimpia. DT con variantes, no rígido y… pic.twitter.com/xoqq2GVNPn — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 31, 2026

Fabian Bustos, nuevo director técnico de Millonarios: César Augusto Londoño

¿Cuál es el recorrido de Bustos?

Bustos inició su carrera como entrenador tras una etapa como futbolista profesional y, con el paso de los años, fue construyendo un perfil reconocido en países como Ecuador, Perú y Brasil. Uno de sus ciclos más destacados fue al frente de Barcelona SC, equipo con el que logró títulos nacionales y participaciones sobresalientes en torneos internacionales llegando semifinales de la Libertadores en 2021, mostrando un estilo de juego intenso, disciplinado y con énfasis en la fortaleza defensiva sin renunciar al ataque.

Posteriormente, el argentino asumió desafíos en ligas exigentes del continente, acumulando experiencia en competencias internacionales y manejando planteles con alta presión, un aspecto clave para su llegada a un club de la magnitud de Millonarios.

Su propuesta futbolística se caracteriza por la solidez táctica, el orden en todas las líneas y la competitividad constante, cualidades que la dirigencia azul considera fundamentales para el nuevo proyecto deportivo.

Con su arribo a Bogotá, Bustos asume el reto de potenciar una nómina con talento joven y jugadores de experiencia, además de responder a las altas expectativas de la hinchada embajadora. El objetivo es claro: pelear por títulos en el ámbito local y volver a posicionar a Millonarios como un equipo protagonista en el plano internacional.

Equipos en los que ha sobresalido Fabián Bustos

El mejor momento de Fabián fue en Ecuador cuando estuvo con Delfín en 2015, logrando el título de la Serie B y el ascenso para la Serie A 2016.

En 2019 sería una temporada histórica para el argentino, ya que quedó subcampeón de la Copa Ecuador al caer contra Liga de Quito, logro llegar a la final de la Liga de Ecuador y pudo superar al mismo equipo que le quito la posibilidad de gritar campeón de copa, dándole a Delfín su primer y único título hasta el momento.

En 2020 dio el salto a Barcelona de Ecuador para convertirse en el nuevo DT, en medio de la pandemia Bustos logro ganar la segunda etapa y se metió a la final de la Liga de Ecuador, en la que superó desde los penales a Liga de Quito (mismo rival al que enfrento en 2019).

Un año despues hizo una gran campaña en la libertadores 2021 en donde fue lider en un grupo con Boca Juniors y Santos, después dejó en el camino a Vélez y Fluminense, para llegar a la semifinal, donde quedó eliminado por Flamengo.

Para 2024 tuvo un desafío con Universitario, con el que dominó el fútbol peruano y ganó el bicampeonato en la Liga 1.

Su último club fue Olimpia, con un paso negativo en la temporada 2025 al no conseguir el objetivo de superar la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

Estilo de juego de Fabián Bustos

Los equipos de Bustos suelen ser sólidos en defensa, para buscar atacar con rapidez mediante transiciones y contraataques. Prioriza el juego directo y vertical por encima de la posesión.

Suele utilizar esquemas como el 4-4-2 o el 4-2-3-1 y se le da bien el implementar el doble nueve, por lo que podría hacer uso de los delanteros con los que cuenta para ser más contundente en la zona ofensiva.

Del plantel actual de Millonarios, ya coincidió con el chileno Rodrigo Ureña, a quien dirigió justamente en Uiversitario de Perú, club con el que salió campeón en 2024.